Запиши 8,4 в виде бесконечной десятичной периодической дроби.

Запиши 8,4 в виде бесконечной десятичной периодической дроби.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8,4=8,40000000...=8,4(0). Ответ: 8,4(0).
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