Запиши алгоритм зміни розмірів об*єкта в програмі Tux Paint.

Запиши алгоритм зміни розмірів об*єкта в програмі Tux Paint.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. відкрийте програму Tux Paint 2. 
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