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Запиши алгоритм зміни розмірів об*єкта в програмі Tux Paint.
Запиши алгоритм зміни розмірів об*єкта в програмі Tux Paint.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. відкрийте програму Tux Paint 2.
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