Запиши буквами слова пйу,вол"а,йэзд"ит",п"эн"ок,с"ин",м"ач,матч,н"ос,л"уд"и,л"имон,м"од,??"эд",йэл"и,ос"эн"йу,бур"йан,зал"йот.Вставь буквы и нати проверочные слова:в_сна,стр_на,м_сной,с_мёрка,д_карь,тр_ва.Найти провероч.слова:г...
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Запиши буквами слова пйу,вол"а,йэзд"ит",п"эн"ок,с"ин",м"ач,матч,н"ос,л"уд"и,л"имон,м"од,??"эд",йэл"и,ос"эн"йу,бур"йан,зал"йот.Вставь буквы и нати проверочные слова:в_сна,стр_на,м_сной,с_мёрка,д_карь,тр_ва.Найти провероч.слова:голубь,рыбка,уж,будка.
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Пью, воля, ездить, пенек, синь, мяч, матч, нес, люди, лимон, мед, медь, ели, осенью, бурьян, зальет. Весна - вЕсны, страна - страны, мясной - мясо, семерка - семь, дикарь - дикий, трава - трАвы. Голубь - голуби, рыбка - рыба, уж - ужа, будка - будочка.
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