Запиши числа: 7 десятков тысяч 3 единицы тысяч 8 сотен 5 десятков 17 единиц II класса и 25 единиц I класса 585 тысяч 246 единиц

Математика

Запиши числа: 7 десятков тысяч 3 единицы тысяч 8 сотен 5 десятков 17 единиц II класса и 25 единиц I класса 585 тысяч 246 единиц

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