Запиши числа от 25 до 36 . подчеркни среди них чила ,произведение цифр которых больше 15 . Обведи круглые числа . Зачеркни числа , у которых число единиц на 3 больше числа десятков.

Математика

Запиши числа от 25 до 36 . подчеркни среди них чила ,произведение цифр которых больше 15 . Обведи круглые числа . Зачеркни числа , у которых число единиц на 3 больше числа десятков.

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