Запиши числа от 25 до 36 . подчеркни среди них чила ,произведение цифр которых больше 15 . Обведи круглые числа . Зачеркни числа , у которых число единиц на 3 больше числа десятков.
Математика
Запиши числа от 25 до 36 . подчеркни среди них чила ,произведение цифр которых больше 15 . Обведи круглые числа . Зачеркни числа , у которых число единиц на 3 больше числа десятков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 Произведение цифр всех этих чисел будет меньше 15 Круглое число 30 Числа,у которых число единиц на 3 больше числа десятков 25,36
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