Запиши числа в виде суммы их разрядных слагаемых. Сколько единиц десятков, сотен тысяч десятков сотен тысяч нужно сложить чтобы получить данное число. 14003 11123 405102
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Запиши числа в виде суммы их разрядных слагаемых. Сколько единиц десятков, сотен тысяч десятков сотен тысяч нужно сложить чтобы получить данное число. 14003 11123 405102
Ответ(ы):
Гость:
14 003= 10 000+4000+3 11 123= 10 000+1 000+100+20+3 405 102=40 000+5000+100+2
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