Запиши числа в виде суммы их разрядных слагаемых. Сколько единиц десятков, сотен тысяч десятков сотен тысяч нужно сложить чтобы получить данное число. 14003 11123 405102

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Запиши числа в виде суммы их разрядных слагаемых. Сколько единиц десятков, сотен тысяч десятков сотен тысяч нужно сложить чтобы получить данное число. 14003 11123 405102

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