Запиши числа в виде суммы разрядных слагаемых 792=, 369=, 719=, 180=.

Запиши числа в виде суммы разрядных слагаемых 792=, 369=, 719=, 180=.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ну как
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