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Запиши число 19 в виде суммы трёх простых чисел
Запиши число 19 в виде суммы трёх простых чисел
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это не простые,а составные числа!
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