Запиши число 52 произведением нескольких множителей, чтобы сумма их была равной 19

Разное
Запиши число 52 произведением нескольких множителей, чтобы сумма их была равной 19
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2*2*13*1*1 слишком просто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Доклад по окружающему миру 2 класс созвездие орион и кассиопея
Ответить
Разное
Внутри равностороннего треугольника поместили точку М, которая находится соответственно на расстояниях 3 см., 4 см. и 5 см. от его вершин. Найдите ...
Ответить
Разное
Впиши слова, которые определяют отличие человека от обезьяны по строению тела. Передвигается на _________________ конечностях. Большой палец руки _...
Ответить
Разное
Сколько метров в 50 000 км
Ответить
Разное
Длина прямоугольника х см ширина прямоугольника 4 см периметр прямоугольника?
Ответить
Разное
Помогите не получается у меня! Если k=3;4 и n=2;7 найдите значение дробей. Сократите их, если возможно и выпишите отдельно несократимые дроби. k+2/...
Ответить
Разное
Если высота опущенная из вершины и треугольника и делит его на две равные части то докажите что этот треугольник является равнобедренном . ...
Ответить
Разное
X квадрат минус 1 делить на x квадрат минус 2x плюс 1
Ответить
Разное
Рабочие цеха получили 15 путёвок в санаторий и 25 путёвок в дом отдыха. Все путёвки стоили 3 900 рублей. Путёвка в дом отдыха стоит 75 руб. Сколько...
Ответить
Разное
Какой массы потребуется карбонат натрия для нейтрализации раствора серной кислоты объемом 100 мл, если Сэ = 2 экв/л?
Ответить