Запиши число 708 в виде суммы разрядных слагаемых

Математика
Запиши число 708 в виде суммы разрядных слагаемых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
708=700+8 Короче как то так если не правильно сорян((&&&&&&&&&&&&
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