Запиши число,в котором 16единиц первого класса,47единиц третьего класса,32единицы в??орого класс;80единиц третьего класса,8единиц первого класса,503единицы второго класса
Математика
Запиши число,в котором 16единиц первого класса,47единиц третьего класса,32единицы в??орого класс;80единиц третьего класса,8единиц первого класса,503единицы второго класса
Ответ(ы) на вопрос:
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16 47000000 32000 80000000 8 503000
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