Запиши число в котором: 2 тысячи 4 сотни 5 десятков 9 едениц

Запиши число в котором: 2 тысячи 4 сотни 5 десятков 9 едениц

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2 4 5 9 легко 2459 т.с.д.ед.
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