Запиши число в котором 25 единиц 2 класса , 4 единицы 2 класса и 16 единиц 1 класса , 207единиц 1 класса и 18 единиц 2 класса , 100 единиц 2 класса и 8

Математика
Запиши число в котором 25 единиц 2 класса , 4 единицы 2 класса и 16 единиц 1 класса , 207единиц 1 класса и 18 единиц 2 класса , 100 единиц 2 класса и 8
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Это одно число ???? ?????????¿¿¿
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