Запиши, что означает 2я часть слова ежевика (-ика) если известно, что есть такие сло??а, как голубика, черника, костяника;
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Запиши, что означает 2я часть слова ежевика (-ика) если известно, что есть такие сло??а, как голубика, черника, костяника;
Ответ(ы):
Гость:
Я точно не знаю, но известно, что ЕЖЕВИКА - это ягода, как и КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА, КОСТЯНИКА, ЧЕРНИКА, ГОЛУБИКА.Выходит, окончание ( - ика ) означает - ЯГОДА.
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