Запиши данные ниже звуки на нужной строчке о к э с б л й а щ гласные звуки звонкие с??гласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки

Русский язык
Запиши данные ниже звуки на нужной строчке о к э с б л й а щ гласные звуки звонкие с??гласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки
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Гость:
К, б гласные о, а, л согласные э щ й с глухие
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