Запиши данные ниже звуки на нужной строчке о к э с б л й а щ гласные звуки звонкие с??гласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки

Русский язык

Запиши данные ниже звуки на нужной строчке о к э с б л й а щ гласные звуки звонкие с??гласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки глухие согласные звуки

Автор: Гость