Запиши данные словосочетания в указанных формах родной край просклоняй в единственом числе в падеже родительном ед.ч. в т. п. мн.ч. в в.п.

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Запиши данные словосочетания в указанных формах родной край просклоняй в единственом числе в падеже родительном ед.ч. в т. п. мн.ч. в в.п.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.продной край  Р.п родного края Д.п родному краю В.п родной край Т.п родным краем П.п о родном крае
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