Запиши данные словосочетания в указанных формах родной край просклоняй в единственом числе в падеже родительном ед.ч. в т. п. мн.ч. в в.п.

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Запиши данные словосочетания в указанных формах родной край просклоняй в единственом числе в падеже родительном ед.ч. в т. п. мн.ч. в в.п.

Автор: Гость