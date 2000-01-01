Запиши два таких числа,чтобы: 1) первое число было больше второго в 100 раз. 2) первое ??исло было больше второго на 100. 3) первое число было меньше второго в 10 раз. 4) первое число было меньше второго на 10.
Математика
Запиши два таких числа,чтобы: 1) первое число было больше второго в 100 раз. 2) первое ??исло было больше второго на 100. 3) первое число было меньше второго в 10 раз. 4) первое число было меньше второго на 10.
Ответ(ы) на вопрос:
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1.20 2000. 2. 6000 60. 3. 700 7000 4.10 100
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