Запиши два таких числа,чтобы: 1) первое число было больше второго в 100 раз. 2) первое ??исло было больше второго на 100. 3) первое число было меньше второго в 10 раз. 4) первое число было меньше второго на 10.

Математика

Запиши два таких числа,чтобы: 1) первое число было больше второго в 100 раз. 2) первое ??исло было больше второго на 100. 3) первое число было меньше второго в 10 раз. 4) первое число было меньше второго на 10.

Автор: Гость