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запиши два-три события из истории русского искусства до 17 века
запиши два-три события из истории русского искусства до 17 века
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.17 веке мне больше всего запомнилась картина Симона ушакова.
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