Запиши ещё по одному числу в каждом ряду. 20,18,16,14,12 3,6,9,12

Запиши ещё по одному числу в каждом ряду. 20,18,16,14,12 3,6,9,12

Ответ(ы):

Ответил Гость:
10,8,6,4,2, 15,18,21,24,27 всё всё всё
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