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Запиши ещё по одному числу в каждом ряду. 20,18,16,14,12 3,6,9,12
Запиши ещё по одному числу в каждом ряду. 20,18,16,14,12 3,6,9,12
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