Запиши формулу,которая позволяет по значению длины стороны квадрата (обозначается буквой а) однозначно вычислить площадь этого квадрата(обозначается буквой S)заверши в тетради заполнение данной таблицы

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Запиши формулу,которая позволяет по значению длины стороны квадрата (обозначается буквой а) однозначно вычислить площадь этого квадрата(обозначается буквой S)заверши в тетради заполнение данной таблицы

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