Запиши глагольные формы парами и подчеркни чередования, которые возникли в резул??тате образования форм. Слова: гладить,свищу,плачу,прятать,скажут,писать,глажу,дремать,свистеть,бережём,прячут,плакать,сказать,берегу,дремлют,пиш...

Русский язык

Запиши глагольные формы парами и подчеркни чередования, которые возникли в резул??тате образования форм. Слова: гладить,свищу,плачу,прятать,скажут,писать,глажу,дремать,свистеть,бережём,прячут,плакать,сказать,берегу,дремлют,пишут. Помогите пожалуйста!!

Автор: Гость