Запиши глагольные формы парами и подчеркни чередования, которые возникли в резул??тате образования форм. Слова: гладить,свищу,плачу,прятать,скажут,писать,глажу,дремать,свистеть,бережём,прячут,плакать,сказать,берегу,дремлют,пиш...

Русский язык
Запиши глагольные формы парами и подчеркни чередования, которые возникли в резул??тате образования форм. Слова: гладить,свищу,плачу,прятать,скажут,писать,глажу,дремать,свистеть,бережём,прячут,плакать,сказать,берегу,дремлют,пишут. Помогите пожалуйста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гладить-глажу(д/ж) Свистеть-свищу(ст/щ) Плакать-плачу(к/ч) Прятать-прячут(т/ч) Сказать-скажут(з/ж) Писать-пишут(с/ш) Дремать-дремлют(л) Беречь-берегу(ч/г)
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