Запиши глаголы по группам: труд в сельском хозяйстве, строительство, домашний быт. Штукатурить, жарить, строить, пасти, кормить, доить, бельти, красить, мыть, варить, стирать, гладить, солить, молотить, полоть, вытирать, цеме...
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Запиши глаголы по группам: труд в сельском хозяйстве, строительство, домашний быт. Штукатурить, жарить, строить, пасти, кормить, доить, бельти, красить, мыть, варить, стирать, гладить, солить, молотить, полоть, вытирать, цементировать, чистить, месить, шить, вязать, клеить, печь, сгребать, поливать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Труд в сельском хозяйстве: пасти, кормить, доить, мыть, полоть, сгребать, поливать.Строительство: штукатурить, строить, бельти (может белить?), красить, цементировать, клеить.Домашний быт: жарить, мыть, варить, стирать, гладить, солить, молотить, вытирать, месить, шить, вязать, печь.
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