запиши имена прилагательные в два столбика в первый-качественные,во второй-все остальныерусский,сиреневый,жаркий,городской,родной,песчанный,тополиный, любимый, прозрачный,сонный,нарядный,кисловатый,устный,крепкий,л...

запиши имена прилагательные в два столбика в первый-качественные,во второй-все остальныерусский,сиреневый,жаркий,городской,родной,песчанный,тополиный, любимый, прозрачный,сонный,нарядный,кисловатый,устный,крепкий,львиный,тоненький, камышовый,птичий