запиши имена прилагательные в два столбика в первый-качественные,во второй-все остальныерусский,сиреневый,жаркий,городской,родной,песчанный,тополиный, любимый, прозрачный,сонный,нарядный,кисловатый,устный,крепкий,л...
запиши имена прилагательные в два столбика в первый-качественные,во второй-все остальныерусский,сиреневый,жаркий,городской,родной,песчанный,тополиный, любимый, прозрачный,сонный,нарядный,кисловатый,устный,крепкий,львиный,тоненький, камышовый,птичий
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Качественные-сиреневый,жаркий,родной,любимый,прозрачный,сонный,нарядный,кисловатый,крепкий,тоненький. Остальные- русский,городской,песчаный,тополиный,устный,львиный,птичий,камышовый.