Запиши имена твоих земляков-героев, чьи подвиги связаны с выполнением воинского долга. Я живу в Волгограде
Обществознание
Запиши имена твоих земляков-героев, чьи подвиги связаны с выполнением воинского долга. Я живу в Волгограде
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Гость:
Буденный Семен Михайлович Чуйков Василий Иванович Еременко Андрей Иванович Павлов Яков Федотович Ефремов Василий Сергеевич Зайчев Василий Григорьевич
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