Запиши имена твоих земляков-героев, чьи подвиги связаны с выполнением воинского долга. Я живу в Волгограде

Обществознание

Запиши имена твоих земляков-героев, чьи подвиги связаны с выполнением воинского долга. Я живу в Волгограде

Автор: Гость