запиши к данным существительным однокоренные глаголы и поставь их в форму 2-го лица ед, и мн, числа образец : тоска-тосковать суффикс а (1 спр) , тоскуешь, тоскуете . Прыжок , печаль, дар, грусть , звон . Найди в ряду данных существительных слова-синонимы . расположи их по степени усиления признака