запиши к данным существительным однокоренные глаголы и поставь их в форму 2-го лица ед, и мн, числа образец : тоска-тосковать суффикс а (1 спр) , тоскуешь, тоскуете . Прыжок , печаль, дар, грусть , звон ....
запиши к данным существительным однокоренные глаголы и поставь их в форму 2-го лица ед, и мн, числа образец : тоска-тосковать суффикс а (1 спр) , тоскуешь, тоскуете . Прыжок , печаль, дар, грусть , звон . Найди в ряду данных существительных слова-синонимы . расположи их по степени усиления признака
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Прыжок-прыгать, прыгаешь, прыгаете. Печаль- печалиться, печалишься, печалитесь. Дар-даровать, даруешь, даруете. Грусть-грустить, грустишь, грустите. Звон-звонить, звонишь, звоните. Слова-синонимы по степени усиления: грустить, печалиться.