Запиши к каждому имени существительному однокоренные имя прилагательное и глаго??. Мороз- Бег- Езда- Рыб- Дел-
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Запиши к каждому имени существительному однокоренные имя прилагательное и глаго??. Мороз- Бег- Езда- Рыб- Дел-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозный, морозить. Беговой, пробежка. Ездовой, ездить. Рыбный, рыбачить. Деловой, делать.
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