Запиши к каждому имени существительному однокоренные имя прилагательное и глаго??. Мороз- Бег- Езда- Рыб- Дел-

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Запиши к каждому имени существительному однокоренные имя прилагательное и глаго??. Мороз- Бег- Езда- Рыб- Дел-

Автор: Гость