Запиши к каждому имени существительному однокоренные имя прилагательное и глаго??. Мороз- Бег- Езда- Рыб- Дел-

Русский язык
Запиши к каждому имени существительному однокоренные имя прилагательное и глаго??. Мороз- Бег- Езда- Рыб- Дел-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозный, морозить. Беговой, пробежка. Ездовой, ездить. Рыбный, рыбачить. Деловой, делать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Неизвестное вещество массой 5 кг нагрели на 10 градусов Цельсия. Для нагревания потребовалось 23 кДж энергии. Какое вещество нагревали?
Ответить
География
Карта, на которой показаны все страны мира, называется: климатической, физической, политической, зоогеографической
Ответить
Информатика
Можете написать все о вирусе рекламированый спам и интересное помогите срочно на??о
Ответить
Русский язык
В чем близки по смыслу пословицы "семь бед - один ответ" и "беда никогда не приходит одна"?
Ответить
География
По физической карте мира определите, в каком направлении протекают реки: Амазонка, Нил, Лена
Ответить