Запиши какая система летоисчисления существовала в Древнем Египте:......................, в Древнем Риме:................... плиз я дам спс и 100баллов

Обществознание

Запиши какая система летоисчисления существовала в Древнем Египте:......................, в Древнем Риме:................... плиз я дам спс и 100баллов

Автор: Гость