Запиши какая система летоисчисления существовала в Древнем Египте:......................, в Древнем Риме:................... плиз я дам спс и 100баллов

Обществознание
Запиши какая система летоисчисления существовала в Древнем Египте:......................, в Древнем Риме:................... плиз я дам спс и 100баллов
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