Запиши какие буквы согласных могут обозначать разные звуки в сильной и слабой позиции

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Запиши какие буквы согласных могут обозначать разные звуки в сильной и слабой позиции
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собачьей-мягкий знак разделяет гласный и согласный,а буква Е перед мягким знаком обозначает 2буквы (й,э)
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