Запиши какие числа будут получаться на выходе из машины если на выход подавать чи??ла 30 24 48 560 если вычислительная машина работает так ?*100+5=?
Математика
Запиши какие числа будут получаться на выходе из машины если на выход подавать чи??ла 30 24 48 560 если вычислительная машина работает так ?*100+5=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты описался и там на вход подавать числа... Тогда они такие : из 30 станет 3005, из 24 2405 из 48 4805 из 560 56005
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