Запиши какие числа нужно подавать на вход в машину чтобы на выходе получать числа 9 17 29 37 48 59

Математика

Запиши какие числа нужно подавать на вход в машину чтобы на выходе получать числа 9 17 29 37 48 59

Автор: Гость