Запиши какие числа нужно подавать на вход в машину чтобы на выходе получать числа 9 17 29 37 48 59
Математика
Запиши какие числа нужно подавать на вход в машину чтобы на выходе получать числа 9 17 29 37 48 59
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В два раза меньше,получается:18, 34, 58, 74,96, 118
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. поставь ударение. полчеркни слова, в которых ударение не ставиться маяк свёкла стаканы магазин музей бант снеговик вьюга хлеб желудь торт...
История
И да, снова я с: Плиз помогите, Мусульманские владения в Испании 9 букв (4-ая буква а, 6-ая буква у)
Математика
Физика