Запиши математическое выражение и найди его значение Произведение числа 5 и суммы чисел 138 и 42 Уменьши в 9 раз

Математика

Запиши математическое выражение и найди его значение Произведение числа 5 и суммы чисел 138 и 42 Уменьши в 9 раз

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