Запиши математическое выражение и найди его значение Произведение числа 5 и суммы чисел 138 и 42 Уменьши в 9 раз
Математика
Запиши математическое выражение и найди его значение Произведение числа 5 и суммы чисел 138 и 42 Уменьши в 9 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5×(138+42)):9=(5×180):9=900:9=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите литература письменно отдам высшое количество баллов 1)Наружность Мальк?? 2) отношения хозяйки к другим людям и к животным 3) особенност...
Математика
Математика
На некотором расстоянии от столба высотой 7 м стоит человек ростом 1,8 м, длина его тени 2 м. Найти расстояние до столба.
История