Запиши множество чисел,кратных 9,которые являются решением неравенства 735 (знак больше или равно)zlt;738

Математика
Запиши множество чисел,кратных 9,которые являются решением неравенства 735 (знак больше или равно)zlt;738
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
735>=z<738 Значит "z", это числа от 735 включительно, и до 738. так как ни одно из чисел от 735 до 738 не является кратным 9 то решения нет. Ответом может быть только 738. Но оно не входит в выделенный диапазон чисел, и "z" будет меньше этого числа. ( Возможна ошибка в написании примера?)
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