Запиши натуральные числа 9, 12, 24, 60, види обкновеных дробей

Запиши натуральные числа 9, 12, 24, 60, види обкновеных дробей

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ответ : 9 = 9/1 ; 12 = 12/1 ; 24 = 24/1 ; 60 = 60 /1
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