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Запиши название океана,в котором встречаются акулы только летом.
Запиши название океана,в котором встречаются акулы только летом.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В северной части Тихого океана.
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