Запиши несколько сумм двух двузначных чисел сумма единиц которых равна 16 а сумма ??есятков -7.найди их значения. запиши соответствующие им равенства на вычитание

Математика

Запиши несколько сумм двух двузначных чисел сумма единиц которых равна 16 а сумма ??есятков -7.найди их значения. запиши соответствующие им равенства на вычитание

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