Запиши несколько сумм двух двузначных чисел сумма единиц которых равна 16 а сумма ??есятков -7.найди их значения. запиши соответствующие им равенства на вычитание
Математика
Запиши несколько сумм двух двузначных чисел сумма единиц которых равна 16 а сумма ??есятков -7.найди их значения. запиши соответствующие им равенства на вычитание
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Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов. Сколько сухофруктов получ??ться из 152 кг свежих фруктов?