Запиши однокоренные слова в два столбика. В первый однокоренные слова, во второй- ??ормы одного и того же слова. Обозначь корни. Роза, розовый, розочка, розами,розоветь, розы.

Русский язык

Запиши однокоренные слова в два столбика. В первый однокоренные слова, во второй- ??ормы одного и того же слова. Обозначь корни. Роза, розовый, розочка, розами,розоветь, розы.

Автор: Гость