Запиши однокоренные слова в два столбика. В первый однокоренные слова, во второй- ??ормы одного и того же слова. Обозначь корни. Роза, розовый, розочка, розами,розоветь, розы.
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Запиши однокоренные слова в два столбика. В первый однокоренные слова, во второй- ??ормы одного и того же слова. Обозначь корни. Роза, розовый, розочка, розами,розоветь, розы.
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Роза роза розовый розочка розоветь розами розы Корень - роз-
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