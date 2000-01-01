Запиши первое предложение сказки умная внучка. подчеркни слова которыми обычно начинаються сказки

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Запиши первое предложение сказки умная внучка. подчеркни слова которыми обычно начинаються сказки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жили старик со старухой и с ними внучка
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