запиши по группам :1)слова ;2)словосочетания;3)предложения. Ключи от квартиры,глубокое ущелье,около дома,орешник рос,люблю путешествовать,за рекой,осе нью,бежать и подпрыгивать,сесть за парту,дует ветер,перед поездкой,первый класс.

1) осенью ,за рекой. 2)ключи от квартиры, глубокое ущелье,около дома,люблю путешествовать,бежать и подпрыгивать,сесть за парту,перед поездкой, первый класс. 3)орешник рос, дует ветер.