Запиши по образцу.ОБРАЗЕЦ: хвост лисы - лисий хвост Слова: Молоко коровы, лодка рыбака,следы волка, повадки медведя, шерсть козы, осторожность рыс и, ружьё охотника, ловкость белки
Запиши по образцу.ОБРАЗЕЦ: хвост лисы - лисий хвост Слова: Молоко коровы, лодка рыбака,следы волка, повадки медведя, шерсть козы, осторожность рыс и, ружьё охотника, ловкость белки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
коровье молоко рыбачья лодка волчьи следы медведьи повадки козлиная шерсть рысья осторожность охотничье ружьё белочья ловкость