Запиши по порядку все числа от 6 до 50 которые делятся на 6
Математика
Запиши по порядку все числа от 6 до 50 которые делятся на 6
Ответ(ы):
Гость:
12,18,24,30,36,42,48.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
ЗАДАЧА : Масса арбуза 12 килограммов , это на 4 килограмма больше массы дыни . Чему равна масса трёх таких дынь ? НУЖНО ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭТО -...
Математика
Помогите решить пожалуйста. За 6 кг шоколадных конфет заплатили 54000 рублей. Скольк?? килограммов таких конфет можно купить на 99000