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Запиши по возрастанию числа в которых 3 единиц 3 разряда и 2 единицы первого разряда
Запиши по возрастанию числа в которых 3 единиц 3 разряда и 2 единицы первого разряда
Ответ(ы):
Ответил Гость:
302;312;322;332;342;352;362;372;382;392
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