Запиши по возрастанию все трёхзначные числа,в которых в разряде сотен стоит цифра 4 ,а в разряде единиц-цифра 0.

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Запиши по возрастанию все трёхзначные числа,в которых в разряде сотен стоит цифра 4 ,а в разряде единиц-цифра 0.
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400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
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