Запиши подчеркнутые слова в начальной форме и сделай его звуко-буквенный разбор мы отдыхали в густых чащах Осин и берез
Разное
Запиши подчеркнутые слова в начальной форме и сделай его звуко-буквенный разбор мы отдыхали в густых чащах Осин и берез
Ответ(ы):
Гость:
Осина - 3 слога о [ а ] - глас.. безудар. с [ с" ] -согласн., глух., парный, мягкий и [ и ] - гласн., ударный н [ н ] - согласн., звонкий, сонорный, непарный, твердый а [ а ] - гласн., безударный 5 букв, 5 звуков
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