Запиши подчеркнутые слова в начальной форме и сделай его звуко-буквенный разбор мы отдыхали в густых чащах Осин и берез

Гость: Гость:

Осина - 3 слога о [ а ] - глас.. безудар. с [ с" ] -согласн., глух., парный, мягкий и [ и ] - гласн., ударный н [ н ] - согласн., звонкий, сонорный, непарный, твердый а [ а ] - гласн., безударный 5 букв, 5 звуков