Запиши получившиеся числа в порядке возрастания 571 550 500 700 1 571 715 517

Математика
Запиши получившиеся числа в порядке возрастания 571 550 500 700 1 571 715 517
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Ответ(ы):
Гость:
1571;715;700;571;550;500
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