Запиши предложение и укажи в скопках рядом со словом какой частью речи являются слова в предложении.Жаркое летнее солнце плывет над полями лугами и синей рекой.

Русский язык

Запиши предложение и укажи в скопках рядом со словом какой частью речи являются слова в предложении.Жаркое летнее солнце плывет над полями лугами и синей рекой.

Автор: Гость