Запиши предложение и укажи в скопках рядом со словом какой частью речи являются слова в предложении.Жаркое летнее солнце плывет над полями лугами и синей рекой.

Русский язык
Запиши предложение и укажи в скопках рядом со словом какой частью речи являются слова в предложении.Жаркое летнее солнце плывет над полями лугами и синей рекой.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Запиши предложение и укажи в скобках рядом со словом, какой частью речи являются слова в предложении. Жаркое(прилаг.) летнее(прилаг.) солнце(сущ.) плывет(гл.) над(предлог) полями( сущ.) лугами(сущ.) и(союз) синей(прилагат.)рекой(сущ.).
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