Запиши предложения правильно,решая другие орфографические задачи и отмечая все орфограммы.1) Ребята обижали площадь.2)Мальчик сорвал с дерева плот и решил попробовать.

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Запиши предложения правильно,решая другие орфографические задачи и отмечая все орфограммы.1) Ребята обижали площадь.2)Мальчик сорвал с дерева плот и решил попробовать.

Автор: Гость