Запиши предложения правильно,решая другие орфографические задачи и отмечая все орфограммы.1) Ребята обижали площадь.2)Мальчик сорвал с дерева плот и решил попробовать.

Русский язык
Запиши предложения правильно,решая другие орфографические задачи и отмечая все орфограммы.1) Ребята обижали площадь.2)Мальчик сорвал с дерева плот и решил попробовать.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 обежали. 2 плод, подчеркни вставленные буквы  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Що означає буква F в фізиці?
Ответить
Математика
Найдите периметр прямоугольника,если его ширина 4 см,она меньше длины на 7 см
Ответить
Английский язык
1,2 задание даю 20 баллов пожалуйста !!!
Ответить
Математика
Засолили 6 кг белых грибов, подберезовиков на 2кг меньше,чем белых грибов, рыжиков ?? 2 раза больше,чем подберезовиков.сколько рыжиков засолили ?
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста задали написать биографию о Фанис Яруллин на татарском но с переводом.Даю 20 баллов!!!
Ответить