Запиши предложения, раскрывая скобки реши как будешь выбирать правильное написание приставок предлогов какие другие орфограммы есть в данных словах от чего зависит выбор гласной в словах отворил и посидел составь и запиши слово...

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Запиши предложения, раскрывая скобки реши как будешь выбирать правильное написание приставок предлогов какие другие орфограммы есть в данных словах от чего зависит выбор гласной в словах отворил и посидел составь и запиши словосочетания в которых эти слова будут употреблены в других значениях
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