Запиши пропуски ...см2=6100мм2 ...дм2=650000мм2 4300см2=...дм2 760000см2=...м2 ...м2=4500дм2 ...м2=860000см2 3600дм2=...м2 850000мм2=...дм2 ...дм2=3700см2 ...см3=75000мм3 5500мм2=...см2 64000см3=...дм3 ...м3=74000дм3 830...
Математика
Запиши пропуски ...см2=6100мм2 ...дм2=650000мм2 4300см2=...дм2 760000см2=...м2 ...м2=4500дм2 ...м2=860000см2 3600дм2=...м2 850000мм2=...дм2 ...дм2=3700см2 ...см3=75000мм3 5500мм2=...см2 64000см3=...дм3 ...м3=74000дм3 83000см3=...дм3 ...см3=82000мм3 73000дм3=...м3 ...км=53000м 62000мм=...м
Ответ(ы):
Гость:
61см2 = 6100мм2; 4300см2 = 43дм2; 45м2 = 4500дм2; 3600дм2 = 36м2; 37дм2 = 3700см2; 5500мм2 = 55см2; 65000000дм2 = 650000м2; 760000см2 = 76м2; 86м2 = 860000см2; 850000мм2 = 85дм2; 750см2 = 75000мм2; 64000см3 = 64дм3; 74м3 = 74000дм3; 83000см3 = 83дм3; 82см3 = 82000мм3; 73000дм3 = 73м3; 53км = 53000м; 62000мм = 62м.
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