Запиши пропуски ...см2=6100мм2 ...дм2=650000мм2 4300см2=...дм2 760000см2=...м2 ...м2=4500дм2 ...м2=860000см2 3600дм2=...м2 850000мм2=...дм2 ...дм2=3700см2 ...см3=75000мм3 5500мм2=...см2 64000см3=...дм3 ...м3=74000дм3 830...

Математика
Запиши пропуски ...см2=6100мм2 ...дм2=650000мм2 4300см2=...дм2 760000см2=...м2 ...м2=4500дм2 ...м2=860000см2 3600дм2=...м2 850000мм2=...дм2 ...дм2=3700см2 ...см3=75000мм3 5500мм2=...см2 64000см3=...дм3 ...м3=74000дм3 83000см3=...дм3 ...см3=82000мм3 73000дм3=...м3 ...км=53000м 62000мм=...м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
61см2 = 6100мм2;     4300см2 = 43дм2;    45м2 = 4500дм2;      3600дм2 = 36м2; 37дм2 = 3700см2;       5500мм2 = 55см2;      65000000дм2 = 650000м2; 760000см2 = 76м2;     86м2 = 860000см2;     850000мм2 = 85дм2; 750см2 = 75000мм2;       64000см3 = 64дм3;        74м3 = 74000дм3; 83000см3 = 83дм3;       82см3 = 82000мм3;       73000дм3 = 73м3; 53км = 53000м;     62000мм = 62м. 
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