Запиши проверочные слова,вставь, если необходимо,буквы. грустный местность поздно окресность вкус ный звёзды честный слёз ный опас ный серьёзный
Русский язык
Запиши проверочные слова,вставь, если необходимо,буквы. грустный местность поздно окресность вкус ный звёзды честный слёз ный опас ный серьёзный
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