Запиши рассказ кукольный театор
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Запиши рассказ кукольный театор
Ответ(ы):
Гость:
Я вместе с подружкой ходила в кукольный театр. На представлении весь зал был заполнен. Похоже нас ожидал хороший спектакль! И правда, спектакль был потрясающим. Герои были очень необычные. Фея, богатырь, медведь, принцесса.Вообщем было очень классно и интересно!
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