Запиши рассказ кукольный театор

Гость: Гость:

Я вместе с подружкой ходила в кукольный театр. На представлении весь зал был заполнен. Похоже нас ожидал хороший спектакль! И правда, спектакль был потрясающим. Герои были очень необычные. Фея, богатырь, медведь, принцесса.Вообщем было очень классно и интересно!